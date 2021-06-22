Космонавт Олег Новицкий сделал снимок Бреста из космоса

Источник материала: ОНТ

Брест из космоса! Такой снимок в день 80-летия начала Великой Отечественной войны сделал белорусский космонавт Олег Новицкий.

Чуть ниже середины снимка можно увидеть Брестскую крепость, защитники которой героически держали оборону более месяца.

Такое необычное фото Олег Новицкий сделал прямо с орбиты, находясь на борту международной космической станции.

Напомним , наш земляк в третий раз отправился покорять космос. Олег Новицкий является командиром экипажа, в составе которого в экспедицию также отправились представители России, США, Японии и Франции.

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