|
Космонавт Олег Новицкий сделал снимок Бреста из космоса
Источник материала: ОНТ
Брест из космоса! Такой снимок в день 80-летия начала Великой Отечественной войны сделал белорусский космонавт Олег Новицкий.
Чуть ниже середины снимка можно увидеть Брестскую крепость, защитники которой героически держали оборону более месяца.
Такое необычное фото Олег Новицкий сделал прямо с орбиты, находясь на борту международной космической станции.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брест из космоса! Такой снимок в день 80-летия начала Великой Отечественной войны сделал белорусский космонавт Олег Новицкий. Чуть ниже середины снимка можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)