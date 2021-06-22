Почему в годы Великой Отечественной войны литр воды равнялся литру крови?

Источник материала: ОНТ

Первые часы войны. Гарнизон Брестской крепости несет серьезные потери, но продолжает обороняться. Пулеметные очереди не смолкают, противник наступает стремительно и лишает город самого важного – выводит из строя водопровод.

Виталий Лучинович, аспирант исторического факультета БГУ: «При любой войне в первые дни первое, чего пытаются лишить населения – воды. Вода была нужна не только для личного потребления, но еще и для того же самого охлаждения оружия, поэтому немецкие захватчики подчинили себе водное снабжение, и советские солдаты, которые обороняли Брестскую крепость, пытались добыть воду любой ценой».

Лето в 1941-ом было аномально жарким, и без воды было крайне тяжело. Вымотанные многочасовыми переходами и боями солдаты были готовы пить хоть из лужи. Зачастую немцы отравляли колодцы, так что было важно не только добыть воду, но и очистить ее.

Виталий Лучинович, аспирант исторического факультета БГУ: «Советское руководство разработало стратегии по добыче воды, самая элементарная – создавали ямы, наверх клали какую-нибудь пленку или камни, чтобы был конденсат. Уже после войны в сухой паек советской армии были включены таблетки с хлором, которую можно кидать во фляжку, и вода элементарно фильтруется».

Порой влага становилась ценнее патронов. За ее источник разворачивались самые кровопролитные и жестокие сражения. Казалось, вот река – подходи и пей, но подступы к водоемам обстреливались, а ночью берега освещали прожекторы.

Виталий Лучинович, аспирант исторического факультета БГУ: «В результате уже после войны находили множество касок, множество фляжек, кружек, и прочих бытовых вещей, простреленных пулями. Счет шел на каждую каплю воды, и даже можно говорить, что один литр воды равнялся одному литру крови, потому что многие пали в попытках добыть воду».

Яркий пример такого героизма – подвиг одного из защитников Брестской крепости – Вячеслава Мейера. Казармы находились недалеко от речки Мухавец, но враг простреливал все подходы к ней. Вода была необходима – в казармах жили и дети, и женщины, старики, были раненые. Люди страдали, и старшина Мейер, не выдержав мучений, схватил котелок, бросился к оконному проему и побежал вниз по откосу к реке. Вражеские пулеметчики пропустили бойца, он зачерпнул воду и, стараясь не расплескать спасительные капли, ринулся назад. Мейер добежал до окна и подал котелок сослуживцам – и здесь его догнала пуля. Умирая, он сказал: «Воду раненым».

Подвиг защитника Брестской крепости лег в основу монумента «Жажда», который расположен на берегу той самой реки Мухавец. Железобетонный памятник длиной в 13 метров изображает солдата, который ползет в направлении воды с каской в руках. Кстати, в нее многие посетители Брестской крепости по традиции наливают воду, которую привезли с собой.

Фото: pixabay

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