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Посол России Лукьянов: Москва поддержит Минск на фоне санкций Евросоюза

22.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посол России Лукьянов: Москва поддержит Минск на фоне санкций ЕвросоюзаМинск на фоне санкций Евросоюза" class="one-news__figure-img">

Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции. С таким заявлением выступил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не бросим Беларусь», – заявил дипломат, добавив, что Россия продолжит оказывать поддержку Минску до «самых критических обстоятельств».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции. С таким заявлением выступил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. Об...
 
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