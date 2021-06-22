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Посол России Лукьянов: Москва поддержит Минск на фоне санкций Евросоюза
Источник материала: ОНТМинск на фоне санкций Евросоюза" class="one-news__figure-img">
Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции. С таким заявлением выступил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. Об этом
«Мы не бросим Беларусь», – заявил дипломат, добавив, что Россия продолжит оказывать поддержку Минску до «самых критических обстоятельств».
Фото: БЕЛТА
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Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Беларуси новые санкции. С таким заявлением выступил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. Об...
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