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Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети
Источник материала: СТВ
Новости США. Жертвами тропического шторма в США стали 12 человек, среди погибших 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эпицентре разгула стихии оказались сразу несколько штатов: Миссисипи, Алабама, Флорида и Джорджия. Торнадо уничтожил около полусотни домов, повалены многие деревья. Скорость ветра местами достигала 137 километров в час.
Из-за подтоплений в Ньюпорте пришлось эвакуировать несколько десятков человек. На помощь пострадавшим пришли волонтеры местного Красного Креста. Одного мужчину унесло потоком воды. Его разыскивают спасатели.
Сейчас шторм «Клодетт» направляется на северо-восток через Южную и Северную Каролину.
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Новости США. Жертвами тропического шторма в США стали 12 человек, среди погибших 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпицентре разгула стихии...
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