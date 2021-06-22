Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети

Источник материала: СТВ

Новости США. Жертвами тропического шторма в США стали 12 человек, среди погибших 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В эпицентре разгула стихии оказались сразу несколько штатов: Миссисипи, Алабама, Флорида и Джорджия. Торнадо уничтожил около полусотни домов, повалены многие деревья. Скорость ветра местами достигала 137 километров в час.

Из-за подтоплений в Ньюпорте пришлось эвакуировать несколько десятков человек. На помощь пострадавшим пришли волонтеры местного Красного Креста. Одного мужчину унесло потоком воды. Его разыскивают спасатели.





Сейчас шторм «Клодетт» направляется на северо-восток через Южную и Северную Каролину.