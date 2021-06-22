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Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети

22.06.2021 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Жертвами тропического шторма в США стали 12 человек, среди погибших 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети

В эпицентре разгула стихии оказались сразу несколько штатов: Миссисипи, Алабама, Флорида и Джорджия. Торнадо уничтожил около полусотни домов, повалены многие деревья. Скорость ветра местами достигала 137 километров в час.

Из-за подтоплений в Ньюпорте пришлось эвакуировать несколько десятков человек. На помощь пострадавшим пришли волонтеры местного Красного Креста. Одного мужчину унесло потоком воды. Его разыскивают спасатели.

Жертвами шторма «Клодетт» в США стали 12 человек, 9 из них – дети

Сейчас шторм «Клодетт» направляется на северо-восток через Южную и Северную Каролину.

 
 
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Новости США. Жертвами тропического шторма в США стали 12 человек, среди погибших 9 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпицентре разгула стихии...
 
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