Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима

На выездном заседании Верховного суда в суде Московского района Минска 22 июня прокурор Сергей Гиргель запросил 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима для экс-банкира Виктора Бабарико, который претендовал на пост президента страны.





Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, бывшего главу «Белгазпромбанка» обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса) и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК). Второй день в суде продолжаются прения сторон. Защита Бабарико пока не выступала.

Виктор Бабарико не признает вины ни по одному эпизоду, которые ему инкриминируется. Все остальные семь обвиняемых вину признали.

Защита Бабарико утверждает, что в ходе судебных заседаний не были продемонстрированы доказательства обвинений, выдвинутых подзащитному.

«В этом отношении позиция Виктора Дмитриевича только окрепла. Но понимание беспочвенности преследования и вместе с этим понимание того, сколько трудностей ему и другим в связи с этим выпало, — это уже тяжелое испытание. Кроме того, он в достаточной степени представляет нынешнюю обстановку во всех сферах. И, конечно, никакое заключение не добавляет здоровья», — заявил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.

Суд над топ-менеджерами «Белгазпромбанка» начался 17 февраля. Виктор Бабарико обвиняется в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК), и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК), Алексей Задойко (бывший первый заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»), Кирилл Бадей (и.о. председателя правления банка после ухода Бабарико), Сергей Шабан (заместитель председателя правления банка), Дмитрий Кузьмич (заместитель председателя правления банка), Александр Ильясюк (заместитель председателя правления банка), Сергей Добролет (бывший заместитель председателя правления банка) обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Виктор Кобяк (основатель компании «Активлизинг») обвиняется в даче взятки повторно либо в крупном размере. С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Правозащитники признали Бабарико политзаключенным.

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