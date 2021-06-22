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Посол Швейцарии: положение Натальи Херше остается непростым
Источник материала: Навiны
Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 21 июня вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше.
«Ситуация у нашей соотечественницы по-прежнему непростая. Наталья очень ценит любую поддержку со стороны, всех приветствует и благодарит», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере».
Предыдущая встреча посла с Херше состоялась 20 мая.
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Дело Натальи Херше
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Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 21 июня вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше.
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