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Посол Швейцарии: положение Натальи Херше остается непростым

22.06.2021 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 21 июня вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше.

Посол Швейцарии: положение Натальи Херше остается непростым

«Ситуация у нашей соотечественницы по-прежнему непростая. Наталья очень ценит любую поддержку со стороны, всех приветствует и благодарит», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере».

Предыдущая встреча посла с Херше состоялась 20 мая.

7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Наталью Херше, швейцарскую гражданку и уроженку Беларуси, виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и выплате 1.000 рублей пострадавшему силовику. Согласно судебному решению, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения».

Женщина вину не признала. Белорусские правозащитники считают Херше политзаключенной. По их информации, осужденная два раза объявляла голодовку.

Дело Натальи Херше обсуждал глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис на переговорах с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем 20 апреля в ходе его визита в Швейцарию. «Частью дискуссии» был «случай Натальи Херше», написал Кассис в «Твиттере» по итогам встречи, на которой он заявил о необходимости соблюдения основных прав человека и наказания за их грубые нарушения.

 

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Теги: Минск
 
 
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Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 21 июня вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше.
 
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