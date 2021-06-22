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МИД Беларуси назвал заявление руководства ЕС издевательством: «По сути, это граничит с объявлением экономической войны»

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

МИД — о новых санкциях ЕС, США, Великобритании и Канады в отношении Беларуси.

— К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия — санкции и давление на суверенное государство, — говорится в заявлении МИД Беларуси. — На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: «Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры».

Введение санкций, по мнению МИД, «по сути, это граничит с объявлением экономической войны».

Ведомство также пообещало принять ответные меры, которые «негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства».

 
 
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