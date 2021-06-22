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МИД Беларуси назвал заявление руководства ЕС издевательством: «По сути, это граничит с объявлением экономической войны»
22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
МИД — о новых санкциях ЕС, США, Великобритании и Канады в отношении Беларуси.
— К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия — санкции и давление на суверенное государство, — говорится
Ведомство также пообещало принять ответные меры, которые «негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства».
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МИД Беларуси назвал заявление руководства ЕС издевательством: «По сути, это граничит с объявлением экономической войны»
МИД — о новых санкциях ЕС, США, Великобритании и Канады в отношении Беларуси.
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