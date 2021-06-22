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Сниженные ставки по кредиту и бесплатное обслуживание: что интересного в новом отделении Статусбанка

22.06.2021 13:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сниженные ставки по кредиту и бесплатное обслуживание: что интересного в новом отделении Статусбанка
Фото: Myfin.by

Как рассказали Myfin.by в банке, до 30 июня в честь открытия физлицам можно будет оформить кредит «Ваши деньги» по сниженной ставке 17,98% годовых (в других отделениях – от 22%). Деньги перечислят на Статускарту с мани-бэком до 2% и скидками до 50% в магазинах-партнерах. Также здесь можно бесплатно оформить карточку Visa Gold, но количество их ограничено.

Что касается юрлиц, то для открывших текущие счета в ЦБУ «Грушевка», по 30 августа действует бесплатное расчетно-кассовое обслуживание. Нам также объяснили, что в новом отделении выгоднее и зарплатные проекты. Но условия обсуждаются с каждой компанией индивидуально, поэтому узнать в чем именно выгода не получилось.


Фото: Myfin.by

«В новом центре фокус сделан на профессиональные консультации. Здесь собрали профессионалов в области личных финансов и поддержки бизнеса. Мы понимаем, что в цифровую эпоху банковский центр – это история не столько про оформление, сколько про экспертную поддержку и индивидуальный подход», – объяснили в Статусбанке.


Фото: Myfin.by

Новый центр работает с физлицами с 9.00 до 19.00 по будним дням и с 10.00 до 17.00 по субботам (воскресенье – выходной). Юрлиц обслуживают по будним дням с 9.00 до 16.30 (суббота-воскресенье – выходной).

Кассы (с пунктом обмена валют) открыты для клиентов по понедельникам-пятницам с 09.00 до 21.00, в субботу-воскресенье – с 10.00 до 21.00.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В отделении Статусбанка Грушевка , недавно открывшегося в бизнес-центре Океан на Дзержинского, 3Б, предлагают сниженные ставки по кредитам, дисконты и бонусы до...
 
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