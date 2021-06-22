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МИД возмутился санкциями: ЕС вынуждает принять ответные меры

22.06.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Любому диалогу и сотрудничеству западные партнеры Беларуси предпочитают лишь враждебные действия – санкции и давление на суверенное государство, заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: "Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры", – отметил Глаз в комментарии для Sputnik Беларусь.

В МИД уверены, что работники оказавшихся под ограничениями предприятий, их родственники, семьи и другие белорусы правильно оценят санкции со стороны Запада.

"Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы, якобы, "иссушить режим финансово". По сути, это граничит с объявлением экономической войны", – заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Кощунством в МИД Беларуси называют и дату введения новых рестрикций – в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединенная Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули: государство в состоянии защитить своих граждан и субъекты хозяйствования. И вводимые ограничения не будут столь эффективными, как рассчитывают инициаторы новых санкций.

Анатолий Глаз отметил, что ЕС вынуждает принять ответные меры, которые могут также отрицательно сказаться на сферах взаимодействия и интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении Беларуси.

"Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска "окон возможностей" по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по "тропе санкционной войны", прислушаться к голосу разума и подумать о будущем", – заявил Глаз.

Новые санкции Европейского союза по Беларуси вступили в силу 21 июня. Они предусматривают ограничения в отношении 78 белорусов. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства внесенным в этот список. Также физическим лицам запретят въезд или транзит территорию ЕС. 

Ограничительные меры начали действовать и против восьми белорусских компаний: МАЗ, БелАЗ, "Белаэронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex, Sohra.

Более того, свои санкции параллельно с ЕС ввели против режима Лукашенко США, Канада и Великобритания.
 
 
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Любому диалогу и сотрудничеству западные партнеры Беларуси предпочитают лишь враждебные действия – санкции и давление на суверенное государство, заявил...
 
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