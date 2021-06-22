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Санкции - не помеха? Беларуские евробонды упали в цене на фоне новых санкций ЕС

22.06.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые персональные и экономические санкции Европейского союза в отношении ряда беларуских компаний спровоцировали новую волну распродаж суверенных еврооблигаций Беларуси, отмечают эксперты рынка.



— По данным Франкфуртской фондовой биржи, за сегодняшний день рыночные котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году рухнули более чем на 6,7 процентного пункта — до 85% от номинала, что является историческим минимумом по этому выпуску бумаг, — прокомментировал «Интерфаксу» динамику рынка аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Ранее сообщалось, что 26 мая на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и ареста блогера Романа Протасевича котировки еврооблигаций Беларуси с погашением в 2031 году снижались до 90,7% от номинала.

По мнению эксперта, текущее падение «еще не предел падения рыночных котировок еврооблигаций Беларуси с учетом ожидаемого запуска секторальных санкций».
 
 
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Новые персональные и экономические санкции Европейского союза в отношении ряда беларуских компаний спровоцировали новую волну распродаж суверенных...
 
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