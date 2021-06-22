Литовские пограничники за СУТКИ задержали 58 нелегалов из Беларуси!









сообщает литовская Служба охраны государственной границы. Все иностранцы запросили убежище в Литве. Об этомлитовская Служба охраны государственной границы. Все иностранцы запросили убежище в Литве.





Ранее 8 июня пограничники задержали больше 30 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси.





Также в июне уже несколько раз сообщалось о задержании меньших групп по 6-8 человек.





26 мая, обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может ослабить контроль за нелегальной миграцией.





«Мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их ловить», — говорил он.





2 июня министр внутренних дел Литвы Министр Агне Билотайте сказала, что поток нелегальных мигрантов в Литву вырос, и это, по ее мнению, является сознательной политикой беларуских властей против ее страны.





«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что беларуские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов», — сказала Билотайте.





Всего в этом году только за 5 месяцев в Литву нелегально пытались въехать 498 мигрантов из Беларуси. Это число в шесть раз выше, чем было в 2020 году.