Партизанские места Беларуси: что посмотреть на Гродненщине

Источник материала: Sputnik Беларусь

Объект под открытым небом задумывался как музей воинской славы и посвящен каждому солдату независимо от национальности или вероисповедания, который защищал свою землю в разное время.

Первая часть официального названия "Гродненская крепость" отсылает именно к Первой мировой войне. Здесь находилась позиция противовоздушной обороны 5 форта гродненской крепости.

В партизанском лагере воссоздан домик лесника, разные виды землянок, кухня, мастерские, зеленая школа, костер (разжигается во время экскурсий).

Экспозиция создана усилиями гродненского мясокомбината, белорусского общественного объединения ветеранов, государственного музея истории Великой отечественной войны.

Вооружение и боевая техника связаны не только с Великой Отечественной войной. Например, самолет Су-24МР 1988 года.

9 мая и 3 июля в лагере обычно устраивали торжества. В 2020 и 2021 годах от масштабных празднований отказались из-за эпидемиологической обстановки.

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