Первые часы войны: реконструкция обороны Брестской крепости – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оборона Брестской крепости – один из первых и самых драматичных эпизодов начального периода Великой Отечественной войны. Цитадель была атакована на рассвете 22 июня 1941 года.

Тысячи людей пришли почтить память защитников Брестской крепости, 80 лет назад принявших на себя первый удар немецких войск. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием, начавшийся по традиции в 03:30.

В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости провели военно-историческую реконструкцию первых часов обороны. Смотрите кадры, как это было.