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Биржа: все валюты выросли на торгах 22 июня

22.06.2021 13:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост на торгах БВФБ 22 июня.

Биржа: все валюты выросли на торгах 22 июня

Евро подскочил на 0,0117 пункта — 3,0185белорусского рубля.

Доллар поднялся на 0,0047 пункта — 2,5367 белорусского рубля.

Российский рубль укрепился на 0,0058 пункта — 3,467 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост на торгах БВФБ 22 июня.
 
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