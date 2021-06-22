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Более Br765 тыс. уплатила в бюджет слонимская фирма за необоснованное применение налоговых льгот

22.06.2021 14:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br765 тыс. уплатило в бюджет слонимское общество с ограниченной ответственностью за необоснованное применение налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с декретом №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности". Обстоятельства по данному факту опубликованы в Telegram-канале КГК.

Нарушения налогового законодательства выявили работники Слонимского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.

Оперативники финансовой милиции установили, что СООО, зарегистрированное в 2012 году, в течение семи лет необоснованно пользовалось налоговыми преференциями по декрету №6. Чтобы продлить льготный налоговый режим, была реализована схема перевода предпринимательской деятельности на другое юридическое лицо: в 2019 году была зарегистрирована новая фирма, но с тем же учредителем (он руководил обеими коммерческими структурами), тем же главным бухгалтером и тем же спектром деятельности.

Вновь созданному ООО была передана в аренду часть капитальных строений, транспортных средств и оборудования, а штат был в основном сформирован за счет бывших работников СООО, уволенных и трудоустроенных буквально на следующий день к новому нанимателю. Сохранились в полном объеме и взаимоотношения с поставщиками и покупателями.

Таким образом, деятельность СООО была фактически переведена на ООО, которое приняло "эстафету" налоговых льгот. Из-за их неправомерного применения слонимская коммерческая организация не уплачивала в 2019 и 2020 годах налог на прибыль и налог на недвижимость.

По результатам проведенных органами финансовых расследований проверочных мероприятий слонимское ООО в добровольном порядке уплатило в бюджет свыше Br765 тыс. налогов и пеней.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам проведенных органами финансовых расследований проверочных мероприятий слонимское ООО в добровольном порядке уплатило в бюджет свыше Br765 тыс....
 
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