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Еврокомиссия начинает антимонопольное расследование против Google

22.06.2021 14:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия (ЕК) начинает антимонопольное расследование против Google, сообщается на сайте ЕК.

Цель расследования - выяснить, нарушил ли ИТ-гигант правила конкуренции, принятые в ЕС. В частности, компания подозревается в том, что отдает предпочтение своим собственным сервисам медийной рекламы в ущерб конкурирующим поставщикам рекламных услуг.

"Google собирает данные для использования в целях целевой рекламы, продает рекламные места, а также выступает в качестве посредника в онлайн-рекламе. Таким образом, Google присутствует практически на всех уровнях цепочки поставок медийной интернет-рекламы. Мы обеспокоены тем, что Google усложнил другим сервисам интернет-рекламы возможность конкурировать", - пояснила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер.

Отмечается, что ЕК уже проинформировала Google и антимонопольные органы государств - членов Евросоюза о начале антимонопольного расследования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отмечается, что ЕК уже проинформировала Google и антимонопольные органы государств - членов Евросоюза о начале антимонопольного расследования.
 
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