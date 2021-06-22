|
Андрей Юржиц: без исторической памяти не будет того патриотизма, который должен быть в стране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Юржиц, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)