Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Баранец: за 30 лет после падения СССР мы растеряли немало памяти о войне

Дату 22 июня собеседник Sputnik называет "черным днем нашей общей истории", а Брестскую крепость, где в этот день проходят памятные мероприятия по случаю 80-летия начала войны, ― "символом общей борьбы с фашизмом".

"На белорусской земле советские воины ― и белорусы, и русские, и другие национальности, оказавшиеся 22 июня в Брестской крепости, показали великую силу духа, о чем мы не должны забывать и из поколения в поколение передавать эту немеркнущую славу защитников Брестской крепости", ― убежден Баранец.

Собеседник Sputnik отметил, что испытывает "великое чувство благодарности к белорусским властям и белорусскому народу за то, что они бережно хранят память о том, где впервые гитлеровским войскам наши деды и отцы дали крепко по зубам".

"Я сегодня думаю и о том, что память о Великой Отечественной войне и в сознании белорусов, и в сознании россиян, и всех народов великого СССР, должна тоже быть "Брестской крепостью". Потому что слишком много развелось псевдоисториков, которые, не стесняясь, говорят, что "вот плохо, что Гитлер не пришел в Москву, не победил коммуняк, победил бы ― сегодня все бы баварское пили". В этот день думается о том, что за 30 лет после падения СССР мы все-таки немало растеряли в памяти о войне и о тех защитниках, победителях, которые добыли Великую Победу", ― говорит Баранец.

Сегодня, как никогда, актуальны мнения о том, что Победу нужно защищать, как это происходило в годы войны, отмечает эксперт.

"Беларусь была первой, кто подставил грудь под полчища захватчиков. Белорусская земля показала фашистам, что значит драться за родину. И в эти непросты дни для Беларуси я думаю о том, что происходит сейчас в нашей братской республике – пожалуй, единственном честном союзнике, который стоит плечом к плечу с Россией против серьезнейших угроз, которые наваливаются против нас с Запада. Я хорошо помню слова Лукашенко о том, что та группировка НАТО, которая стоит у белорусской границы, в 17 раз превышает общий боевой потенциал белорусской армии. Но я сегодня думаю и о том, что белорусская армия не одна, потому что в одном окопе с ней стоит миллионная российская армия", ― рассуждает Баранец.

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