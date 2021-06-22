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Кейт Миддлтон согласилась "пересечься" с Меган Маркл в США

22.06.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон планируют поездку в США: на встречу с принцем Гарри и Меган Маркл герцога подтолкнула его благоверная.

Ссора между Гарри и Уильямом затянулась, но решить конфликт на расстоянии невозможно. Рождение второго ребенка Сассексов стало прекрасным предлогом для воссоединения "великолепной четверки" на непривычной территории - в США.

© AP / Victoria Jones
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Как сообщило издание Daily Star, Миддлтон приняла предложение Маркл и уговорила мужа отправиться в путешествие. Вместе с королевской парой поедут и их дети.

Таким образом, миротворец Кейт хочет воссоединить малышей с кузеном Арчи и познакомить с малышкой Лили.

"Обе стороны захотели двигаться вперед. Кейт и Уильям мечтают увидеть Лили и они договорились, что будет справедливо навестить Меган и Гарри в США. Дети тоже едут. Но не думайте, что вы увидите совместные фотографии четверки на пляже Санта-Барбары", - уверенно заявил инсайдер.

Напомним, что это не первая "миротворческая миссия" Миддлтон: герцогиня воссоединила братьев на похоронах принца Филиппа и тайно созвонилась с Маркл.

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По словам источников, герцоги Кембрижские уже начали планировать поездку к родственникам за океан. И на это Уильяма соблазнила жена.
 
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