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Президент ФРГ почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР

22.06.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР 80 лет тому назад.

Президент ФРГ почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР

Глава государства сегодня утром возложил венок к мемориалу советским воинам в берлинском округе Панков, пишет DW.

«Никто на этой войне не понес больше жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза. И все же эти миллионы не так прочно укоренились в нашей памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность», — сказал Штайнмайер в своей речи 18 июня.

Он назвал войну нацистской Германии против СССР «убийственным варварством»: «Память об этом аде, абсолютной враждебности и дегуманизации других остается для немцев обязанностью, а для всего мира — предостережением».

Памятник советским воинам в Панкове является наряду с монументом в берлинском Трептов-парке одним из трех важнейших памятников советским солдатам в столице Германии.

В народном парке Шёнхольцер-Хайде  захоронены останки более чем 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, которые погибли при взятии Берлина в мае 1945 года. Этот мемориал также напоминает о жертвах среди советских военнопленных.

 

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР 80 лет тому назад.
 
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