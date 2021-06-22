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Виктор Бабарико. Фото: БЕЛТА

"Мы ничего нового не услышали. Наш анализ будет наверняка завтра, если мы будем выступать. Наша точка зрения будет высказана и она продемонстрирует, что не все так, как это звучит".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет тюрьмы Виктор Бабарико. Фото: БЕЛТА На выездном заседании Верховного суда в суде Московского района прокурор Сергей Гиргель запросил для экс-банкира и главного...