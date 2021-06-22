Кто выиграет от санкций против Беларуси

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Четвертый пакет санкций Евросоюза против официального Минска только напрямую затронул 8 предприятий. Их потери в сложившейся ситуации выглядят практически неизбежными. А кто может оказаться в выигрыше?

По мнению аналитика Украинского института будущего Игоря Тышкевича , прямым бенефициаром санкций, введенных 21 июня, является Российская Федерация.

Эксперт отмечает:

– Кремлю выгодно ограничение контрабандных схем, использовавшихся в Беларуси для поставки в РФ санкционной продукции;





– Также усиливаются позиции КамАЗа, вплоть до возможности поглощения МАЗа;

– Соперник «Уралкалия» – «Славкалий» – ослабевает.

Выиграть могут и европейские конкуренты БелАЗа – Aveling-Barford, Astra и Perlini. Таким образом, по мнению аналитика, санкции против некоторых белорусских субьектов пролоббированы их соперниками.

«Санкции вводятся не потому, что кто-то получает от этого блага»

Политолог, старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров сказал Филину , что разговоры о прямых бенефициарах европейских санкций – это абсолютно ложный фокус взгляда на проблему:

– В прямом смысле вопрос о выгодоприобретении вообще невозможно ставить – санкции вводятся не потому, что кто-то получает от этого какие-то блага. Потери неизбежны как для страны, против которой санкции вводятся, так и для тех стран, которые вводят – потому что это ограничивает торговые отношения между ними, страдают конкретные торговые компании.

Например, в нашем случае Беларусь имеет с Литвой и Латвией довольно большой оборот, связанный с транспортом нефтепродуктов. Если санкции затрагивают эту сферу, то все страны много теряют.

Если речь идет о банковской сфере, то теряет Австрия со своими вкладами в Беларусь. То есть, прямых бенефициаров санкций нет.

Можно говорить, что санкции влияют на рост международной изоляции Беларуси. И если белорусское правительство сближается с Россией, то, наверное, в этом случае бенефициарами могут быть те силы, которые выступают за интеграцию России и Беларуси. Но это опять же гипотетические допущения.

Также можно назвать выгодоприобретателями компании-конкуренты, получающие на этом деле дополнительные преимущества: санкции против «Беларуськалия» выгодны, вероятно, «Уралкалию», санкции против БелАЗа – компаниям, производящим аналогичную технику.

Никаких прямых выгодополучателей от санкций, введенных против Беларуси, нет. Приписывать все сразу в пользу России – стандартная ошибка многих экспертов и аналитиков, работающих с этими вопросами. Андрей Егоров

Когда санкции начнут действовать, ситуация будет более понятна: как они действуют, какой режим обхода и выхода используют компании, которые под них попали, как складываются отношения этих компаний с конкурентами, и так далее.

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В данном случае очевидно, что речь идет не о прямых выгодополучателях, а о косвенных, и далеко не факт, что названные компании получат какие-либо преимущества в результате введения санкций.

Давайте посмотрим, как эффект санкций конвертируется в ситуацию в Беларуси, что он будет означать для внутренней экономической и общественно-политической динамики. Пока мы этого не увидим, не увидим и того, кому они пошли на пользу, а кому причинили вред. Поэтому сейчас «колупание в носу» относительно воображаемой России – абсолютно бессмысленное занятие.

«В выигрыше могут оказываться самые различные стороны»

– Если говорить об экономической стороне вопроса, то по многим пунктам таким бенефициаром может стать Россия. По крайней мере, предварительный пакет санкций касается ряда фирм, которые подозреваются в контрабанде из Европы в Россию санкционных товаров, цветов и так далее. Уменьшение контрабанды, скажем так, пойдет на пользу российскому бюджету, – отметил в комментарии Филину старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Что касается санкций против Гуцериева, а через него на «Славкалий», опять же в потенциальном выигрыше может быть российский «Уралкалий». Наконец, если мы говорим о санкциях в отношении БелАЗа, то на рынок большегрузных автомобилей в последние десятилетия пытается выйти ряд европейских компаний – возможно, им это может пойти на пользу.

Относительно МАЗа – тот импортирует ряд комплектующих из Европы, и санкции могут вынудить его переориентироваться на комплектующие из Китая или совместного с Китаем производства.

Таким образом, по разным элементам санкций в выигрыше могут оказываться самые различные стороны.

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По мнению Вадима Иосуба, лоббирование интересов конкурентов белорусских предприятий вероятно, но первоначально санкции продиктованы все же политическими, а не экономическими соображениями:

– Достаточно вспомнить, что стало конкретным поводом для быстрого введения четвертого пакета санкций – история с самолетом компании Ryanair . Если бы европейцами во главу угла ставились экономические интересы своих компаний или лоббирование российскими компаниями, думаю, они могли бы давно ввести эти санкции – формальных поводов для этого было более, чем достаточно.

На мой взгляд, то, что до упомянутого события санкции не вводили, а после – очень быстро приняли, свидетельствует о том, что это в первую очередь политическая реакция на политические события, а не экономический лоббизм.