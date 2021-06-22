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Александр Лукашенко выступит на торжественной церемонии в Брестской крепости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Хатынь», «Тростенец», «Ола» – сотни мемориалов и белорусских городов объединила общенациональная минута молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь помнит!
Кульминацией всех памятных мероприятий станет торжественная церемония в Брестской крепости, на которой запланировано выступление главы государства и концерт-реквием в честь героев ВОВ.
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Новости Беларуси. «Хатынь», «Тростенец», «Ола» – сотни мемориалов и белорусских городов объединила общенациональная минута молчания, сообщили в программе...
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