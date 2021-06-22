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Александр Лукашенко выступит на торжественной церемонии в Брестской крепости

22.06.2021 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Хатынь», «Тростенец», «Ола» – сотни мемориалов и белорусских городов объединила общенациональная минута молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь помнит!

Александр Лукашенко выступит на торжественной церемонии в Брестской крепости

Кульминацией всех памятных мероприятий станет торжественная церемония в Брестской крепости, на которой запланировано выступление главы государства и концерт-реквием в честь героев ВОВ.

Прямую трансляцию покажут в эфире белорусского телевидения.

 
 
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Новости Беларуси. «Хатынь», «Тростенец», «Ола» – сотни мемориалов и белорусских городов объединила общенациональная минута молчания, сообщили в программе...
 
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