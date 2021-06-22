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Евгений Лукьянов: будем поддерживать Беларусь до самых критических обстоятельств
Источник материала: СТВ
Китай выступил решительно против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В поддержку Беларуси выступила и Москва. Евгений Лукьянов заявил, что Россия будет оказывать необходимую помощь Беларуси «до самых критических обстоятельств». Также посол России отметил, что наши страны – союзники, а союзники друг друга не предают.
Напомним, накануне ЕС синхронно с США, Великобританией и Канадой ввели очередной пакет санкций в отношении нашей страны. Европейский союз дополнил «черный список» в отношении белорусских граждан и юридических лиц. Он затронет 8 предприятий и 78 граждан.
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Китай выступил решительно против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, сообщили в программе...
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