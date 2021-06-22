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МИД Беларуси о новых санкциях: это граничит с объявлением экономической войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций европейских политиков. Именно так в МИД Беларуси прокомментировали введение очередного пакета санкций против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают: по сути, это граничит с объявлением экономической войны.
МИД Беларуси:
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Новости Беларуси. В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций европейских политиков. Именно так в МИД Беларуси...
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