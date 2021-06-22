Источник материала: БелТА

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мошенница из Добруша похитила с карт-счетов знакомых Br900. Еще Br600 она пыталась обналичить в банкоматах Гомеля, сообщили БЕЛТА в управлении по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома.

Женщина приходила в гости к знакомым, завладевала их банковскими платежными картами, под различными предлогами выведывала ПИН-коды. После это она рассчитывалась картами за покупки в магазинах Добруша и Гомеля.

Подозреваемую задержали. Возбуждены два уголовных дела. В УВД добавили, что женщина ранее неоднократно судима.-0-