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Мошенница из Добруша похитила с карт-счетов знакомых Br900

22.06.2021 14:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мошенница из Добруша похитила с карт-счетов знакомых Br900. Еще Br600 она пыталась обналичить в банкоматах Гомеля, сообщили БЕЛТА в управлении по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома.

Женщина приходила в гости к знакомым, завладевала их банковскими платежными картами, под различными предлогами выведывала ПИН-коды. После это она рассчитывалась картами за покупки в магазинах Добруша и Гомеля.

Подозреваемую задержали. Возбуждены два уголовных дела. В УВД добавили, что женщина ранее неоднократно судима.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Женщина приходила в гости к знакомым, завладевала их банковскими платежными картами, под различными предлогами выведывала ПИН-коды. После это она рассчитывалась...
 
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