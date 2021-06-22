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Синоптики предупреждают об аномальной жаре

22.06.2021 15:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларусь идет аномальная жара: синоптики бьют тревогу и предупреждают об опасности для здоровья людей.

Днем в Минске 23-24 июня температура воздуха составит +32 +34°С, а 25 июня она достигнет +31 +33°С. Синоптики объявили «красный» уровень опасности.

«В дневные часы 23-25 июня (среда-пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С», — говорится в предупреждении.

Врачи рекомендуют избегать в такую погоду пребывания на открытом солнце с 12 до 16 часов, пить больше воды, легко одеваться, использовать солнцезащитный крем, а также ни в коем случае не оставлять в запертой машине детей и собак — это опасно для их жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь идет аномальная жара: синоптики бьют тревогу и предупреждают об опасности для здоровья людей.
 
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