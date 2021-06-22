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Цитадель-герой: 80 лет назад защитники Брестской крепости первыми приняли удар врага
22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Первыми удар приняли защитники Брестской крепости. Это единственная в мире цитадель, которая носит звание «крепость-герой» и стала точкой отсчета большой трагедии и одновременно символом мужества советского народа. Сегодня там вспоминали тех, кто сражался за победу. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Километровая аллея от входа до Вечного огня превратилась в дорогу памяти. Встречать первых посетителей героическая цитадель начала за несколько часов до рассвета. Многие шли с зажженными лампадами. А ровно в 04:15 утра в крепости смолкли все голоса: погибших почтили минутой молчания.
Ночь скорби началась митингом-реквиемом. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала. За действием наблюдало несколько тысяч зрителей. Каждый из них приехал сюда со своей болью.
«Свекор у меня воевал. Ветеран, инвалид Великой Отечественной войны. У моего папы два брата пропали без вести, до сих пор не знаем, где они погибли», – сказала жительница Бреста Валентина Пролиско.
Спустя несколько часов после вахты памяти в Брестской крепости опять раздались выстрелы. А на поле появилась аутентичная военная техника: советская легкая танкетка, немецкое штурмовое орудие. Несколько сотен человек воссоздали первые часы обороны на
Войска Вермахта планировали взять Брестскую крепость за несколько часов. Но не ожидали от советских солдат такого упорства и храбрости. Защитники сопротивлялись целый месяц. Без медикаментов, еды продолжали сражаться и оставляли на стенах надписи: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». К моменту нападению, по разным данным, в цитадели было от семи до восьми тысяч красноармейцев и 300 семей военнослужащих
О подвиге защитников Брестской крепости узнали только спустя год. В газете «Красная Звезда» вышла заметка о легендарной обороне. Имена многих погибших до сих пор остаются неизвестными.
Беларусь за годы Великой Отечественной войны понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Акция памяти пройдут сегодня по всей стране. А вечером в Брестской крепости состоится концерт-реквием.
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Крепость стала точкой отсчета большой трагедии и одновременно символом мужества советского народа. Сегодня там вспоминали тех, кто сражался за победу.
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