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Цитадель-герой: 80 лет назад защитники Брестской крепости первыми приняли удар врага

22.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Первыми удар приняли защитники Брестской крепости. Это единственная в мире цитадель, которая носит звание «крепость-герой» и стала точкой отсчета большой трагедии и одновременно символом мужества советского народа. Сегодня там вспоминали тех, кто сражался за победу. Подробности рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Километровая аллея от входа до Вечного огня превратилась в дорогу памяти. Встречать первых посетителей героическая цитадель начала за несколько часов до рассвета. Многие шли с зажженными лампадами. А ровно в 04:15 утра в крепости смолкли все голоса: погибших почтили минутой молчания.

Ночь скорби началась митингом-реквиемом. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала. За действием наблюдало несколько тысяч зрителей. Каждый из них приехал сюда со своей болью.

«Свекор у меня воевал. Ветеран, инвалид Великой Отечественной войны. У моего папы два брата пропали без вести, до сих пор не знаем, где они погибли», – сказала жительница Бреста Валентина Пролиско.

«Земля буквально полита кровью тысяч пограничников, тысяч солдат и офицеров Красной армии. Она удивительная и заставляет переосмыслить еще раз то, что произошло. Постараться понять, с какими чувствами они шли в бой, с какими чувствами они малыми силами обороняли крепость, что думали о своих родных, которые были здесь, в гарнизоне», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Спустя несколько часов после вахты памяти в Брестской крепости опять раздались выстрелы. А на поле появилась аутентичная военная техника: советская легкая танкетка, немецкое штурмовое орудие. Несколько сотен человек воссоздали первые часы обороны на Кобринском укреплении. Оно прикрывает цитадель с севера. Здесь в июне 1941-го немцы встретили наиболее сильное сопротивление. Были и штыковые атаки.

«Это очень такая знаковая реконструкция. Приезжает очень много людей, реконструкторов с разных частей мира. К сожалению, в этом году из-за определенных причин, пандемии, многие не смогли приехать», – рассказал участник реконструкции Виталий Медведев.

Войска Вермахта планировали взять Брестскую крепость за несколько часов. Но не ожидали от советских солдат такого упорства и храбрости. Защитники сопротивлялись целый месяц. Без медикаментов, еды продолжали сражаться и оставляли на стенах надписи: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». К моменту нападению, по разным данным, в цитадели было от семи до восьми тысяч красноармейцев и 300 семей военнослужащих

О подвиге защитников Брестской крепости узнали только спустя год. В газете «Красная Звезда» вышла заметка о легендарной обороне. Имена многих погибших до сих пор остаются неизвестными.

Беларусь за годы Великой Отечественной войны понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Акция памяти пройдут сегодня по всей стране. А вечером в Брестской крепости состоится концерт-реквием.



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Теги: Брест
 
 
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Крепость стала точкой отсчета большой трагедии и одновременно символом мужества советского народа. Сегодня там вспоминали тех, кто сражался за победу.
 
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