|
"Мы помним!": медиагруппа "Россия сегодня" рассказывает о прошедших войну
22.06.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В ролике – фотографии и скупые строки биографии родных и близких сотрудников медиагруппы. Это – еще одно, очень личное свидетельство того, что та страшная война коснулась буквально каждого человека.
Отцы, деды, бабушки, прадедушки и прабабушки сотрудников медиагруппы сражались на фронтах, уходили в партизаны, трудились в тылу. Всмотритесь в их лица. За каждой строчкой их биографии – судьбы не абстрактных защитников Родины, а конкретных людей, которые пережили голод, холод, многие были ранены, контужены, некоторые пропали без вести. Но они выстояли и победили. Для того, чтобы жили мы – наследники их подвигов и славы.
Ролик транслируется в Москве на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском 4.
22 июня – скорбный день, повод вспомнить павших, тех, кто не вернулся с полей сражений.
В Беларуси по традиции основные мероприятия, посвященные этой дате, прошли в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В память о погибших в первые минуты и часы войны, об их беспримерном мужестве на воды Западного Буга были спущены венки с зажженными от Вечного огня свечами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медиагруппа "Россия сегодня" подготовила видеоролик "Мы помним!", посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Подробности смотрите на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)