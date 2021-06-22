"Мы помним!": медиагруппа "Россия сегодня" рассказывает о прошедших войну

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ролике – фотографии и скупые строки биографии родных и близких сотрудников медиагруппы. Это – еще одно, очень личное свидетельство того, что та страшная война коснулась буквально каждого человека.

Отцы, деды, бабушки, прадедушки и прабабушки сотрудников медиагруппы сражались на фронтах, уходили в партизаны, трудились в тылу. Всмотритесь в их лица. За каждой строчкой их биографии – судьбы не абстрактных защитников Родины, а конкретных людей, которые пережили голод, холод, многие были ранены, контужены, некоторые пропали без вести. Но они выстояли и победили. Для того, чтобы жили мы – наследники их подвигов и славы.

Ролик транслируется в Москве на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском 4.

22 июня – скорбный день, повод вспомнить павших, тех, кто не вернулся с полей сражений.

В Беларуси по традиции основные мероприятия, посвященные этой дате, прошли в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В память о погибших в первые минуты и часы войны, об их беспримерном мужестве на воды Западного Буга были спущены венки с зажженными от Вечного огня свечами.

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