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В Новополоцке возвели понтонный мост – видео

22.06.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Понтонный 130-метровый мост через Западную Двину установили в Новополоцке, возведением конструкции занимались работники Пинского центра республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси.

За сутки спасатели установили 20 понтонов, весом в семь тонн каждый. По данным пресс-службы МЧС, в возведении моста было задействовано 30 человек, 18 машин понтонно-мостового парка и тягач ЗИЛ-131 с катером БМК 150.

Кроме того, дорожные службы работают над обустройством подъездных путей.

18 июня единственный в Новополоцке мост через Западную Двину закрыли на реконструкцию.  Мост был построен в 1962 году и уже дважды ремонтировался – в 2000-м и 2018-м.

Смотрите на видео, как спасатели возводили мост в Новополоцке.

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Когда мост через Западную Двину закрыли на ремонт, жизнь города фактически остановилась: расстояние до центра Новополоцка для жителей некоторых районов...
 
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