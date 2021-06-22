В Минске ищут пропавшего парня

В Минске продолжаются поиски Данилы Добычникова, которому 13 июля должно исполниться 20 лет.





Как сообщается, парень вечером 18 июня ушел из дома (проживает на улице Пономарева, 6) в неизвестном направлении и пропал.

До сих пор родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.