|
В Минске ищут пропавшего парня
Источник материала: Навiны
В Минске продолжаются поиски Данилы Добычникова, которому 13 июля должно исполниться 20 лет.
Как сообщается, парень вечером 18 июня ушел из дома (проживает на улице Пономарева, 6) в неизвестном направлении и пропал.
До сих пор родные и близкие ничего не знают о его местонахождении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске продолжаются поиски Данилы Добычникова, которому 13 июля должно исполниться 20 лет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)