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Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

22.06.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

22 июня — в 80-ю годовщину начала войны между Германией и Советским Союзом — акцию памяти на площади победы в Минске провела группа сторонников коммунистического движения и возрождения СССР.

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Члены оргкомитета Антиимпериалистического антифашистского движения трудящихся Белоруссии принесли к монументу Победы флаги СССР, Российской Федерации, Беларуси, а также флаги цветов Георгиевской ленты.

Участники акции держали в руках транспаранты «Фашизм не пройдет», «Наше дело правое — победа будет за нами», «Нет гибридной агрессии Запада против Белоруссии», «Нет 3-й мировой войне», а также растяжку «Бессмертного полка» и портреты Иосифа Сталина.

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

 

 

 

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Теги: Минск
 
 
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22 июня — в 80-ю годовщину начала войны между Германией и Советским Союзом — акцию памяти на площади победы в Минске провела группа сторонников коммунистического...
 
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