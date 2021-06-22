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Петр Кузнецов

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кузнецов: «Со вчерашнего дня пропагандисты из кожи вон лезут, чтобы натянуть сову на глобус» «Война» — это то, чего белорусы боятся и не хотят больше всего.

— МИД разразился заявлением по поводу принятых вчера демократическими странами санкций, в котором употребил термин «экономическая война», —. — Идеологическое, информационное и пропагандистское банкротство режима столь глубокое и очевидное, что даже немного растерянность берет.«Война» — это то, чего белорусы, нация с многовековым опытом страданий и потерь, боятся и не хотят больше всего. «Абы не было войны» — известный мем, описывавший мотивацию белорусов терпеть существующие порядки в течение предыдущих десятилетий. Режим успешно эксплуатировал эти фобии в своих целях, убаюкивая людей картинами стабильности и спокойных улиц.В конечном же итоге все пришло к тому, что пропаганда даже не то, чтобы призывает людей на «войну», а просто ставит народ перед фактом, что войны у нас идут, притом сразу несколько. Все более очевидно, что этот дискурс не случаен и используется целенаправленно.Мы все видели и помним, что и в предыдущие годы в Беларуси всегда так или иначе отмечалась печальная дата 22 июня — день начала последней на нашей территории реальной войны. Однако раньше это было в ключе действительно траурном, с посылом о недопущении подобных событий.Сейчас мы видим совершенно другую картину. 21 июня Запад ввел против режима санкции — пока точечные, отнюдь не секторальные. Со вчерашнего дня пропагандисты из кожи вон лезут, чтобы натянуть сову на глобус, долдоня о том, что санкции, введенные 21-го, на самом деле введены «символически к дате 22-го». То есть в ситуации, когда между датами в реальности общего только месяц, им очень нужно заявить, что «началась война».Из той же оперы и сегодняшнее заявление МИДа. Еще о реальных секторальных санкциях только разговоры, а введенные вчера — точечные и индивидуальные, в принципе, во вполне привычных уже и понятных режиму рамках. Но ведомству Макея не терпится «повоевать», и вот мы уже читаем, что открыт фронт «экономической войны».Если происходящее не реализация психологических комплексов минской верхушки, почти сплошь состоящей из людей того возраста, которые в детстве очень переживали, что не успели повоевать на больших фронтах (очень хорошо о детях того времени пел Высоцкий: «Не досталось им даже по пуле, в «ремеслухе» живи да тужи»), а реальная пиар-стратегия, то она провальная и вредная не менее, чем подвиги вроде посадки Боингов. Потому что раскручиваемая тема войны — это последнее, что могут принять белорусы в качестве реального предложения по жизненным перспективам.Нормальный (в смысле — самый обычный, усредненный) белорус шкурой не приемлет подобного рода штуки, предпочитая «сховаться в бульбе» практически буквально — в своей собственной, на своем огороде. И не из-за трусости даже, а просто потому, что в генах у этих людей — проблема выживания.Народ, который хорошо и спокойно не жил никогда, всем возможным войнам и баталиям предпочитает ежедневную заботу о том, что он будет завтра есть — и это вполне логично и нормально.Возможно, избранная пропагандистская стратегия призвана, по задумке ее авторов, мобилизовать сторонников и исполнителей, внушить им, что они защищают что-то важное и тем самым мотивировать на беззаветную преданность и решительность. Возможно.Только проблема в том, что мотивация такого рода может работать на реальной войне, а не в бою с тенью. Белорусский режим, с ВВП меньше, чем у одной только Литвы, не является для коллективного Запада противником в «войне». Является лишь раздражителем, на который, в силу незначительности, многие годы и обращать внимание-то было лень.Сегодня ни ЕС, ни США с Беларусью «воевать» не надо. Надо перекрыть пару железнодорожных путей и трубопроводов и все — какая же это «война»? И противодействовать этому мобилизацией ОМОНа и боевых пенсионеров — ну, наверное, можно пытаться, но в целом выглядит немного странно.И, самое главное: именно такая «мобилизация» и делает возможными ошибки вроде той, что была допущена с Rynair. Ведь на «войне», даже если она существует лишь в пропагандистских речах, надо что-то делать — вот и делается, с соответствующим результатом. Как говорится, хотели как лучше…