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Из-за жары в Беларуси объявлен красный уровень опасности
Источник материала: UDF
Фото: Freepik
Так, днем с 23 по 25 июня температура воздуха в большей части районов Беларуси будет достигать +30°C…+34°С. При этом в ряде районов в восточной части республики воздух прогреется до отметки в +35°С…+36°С.
Экстремально жаркая погода не обойдет стороной и столичный регион - над большей частью Минской области температура воздуха составит от +30°C до +34°С, а в некоторых районах – достигнет отметки в 36°С.
При этом в самом Минске ожидается от +31°С до +33°С в среду и четверг (23 и 24 июня), а в пятницу (25 июня) температура будет находиться в диапазоне от +31°С до +°С до +33°С.
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При этом в самом Минске ожидается от +31°С до +33°С.
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