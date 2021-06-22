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Владимир Караник: казалось, эта страшная война будет последней в Европе, но мы видим попытки реабилитировать фашизм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно в полдень 22 июня Беларусь погрузилась в минуту молчания. Тише стало во всех белорусских городах в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно у памятника советским воинам и партизанам прошел театрализованный митинг. Реконструированные бои, прощание с родными, отправление молодых парней на фронт. Для людей приграничного города дата 22 июня особенно отзывается в сердцах, ведь именно защитники государственных рубежей первыми дали отпор фашистам. Казалось, что бескрайняя река из работников предприятий, военных и представителей молодежи шла к Вечному огню, чтобы возложить цветы.
Наталья Горбина, жительница Щучина:
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Минута молчания прошла во всех районах Гродненской области: в местах боевой славы и на воинских захоронениях, на центральных площадях и даже в самых маленьких агрогородках, а также на предприятиях, в том числе на Белорусской атомной электростанции.
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Владимир Караник: казалось, эта страшная война будет последней в Европе, но мы видим попытки реабилитировать фашизм
Новости Беларуси. Ровно в полдень 22 июня Беларусь погрузилась в минуту молчания. Тише стало во всех белорусских городах в память о тех, кто погиб в годы Великой...
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