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Политзаключенную Наталью Херше полтора месяца держат в штрафном изоляторе

22.06.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтермат посетил в Гомельской колонии №4 политзаключенную Наталью Херше.

Политзаключенную Наталью Херше полтора месяца держат в штрафном изоляторе
"Ситуация у нашей соотечественницы по-прежнему непростая. Поэтому Наталья очень ценит любую поддержку, всем благодарит", - цитирует дипломата агентство БелаПАН.

Дело 51-летней Натальи Херше еще 20 апреля обсуждал глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Касис на переговорах с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем во время его визита в эту страну. Однако попытка заступничества ни к чему не привела.

Тем временем брат политзаключенной Геннадий Касьян рассказал Нашей Ниве, что сестра всего полтора месяца содержится в штрафном изоляторе. Туда ее поместили с 6 по 23 мая, а также с 24 мая по 3 июня. После четыре дня Наталья провела в медсанчасти, а 8 июня ее снова отправили в изолятор. Кроме того, она лишена права на звонки и письма.

Точной причины, почему женщину держат в таких условиях, Геннадий не знает. В официальном ответе написано, что "осужденная допускает нарушения установленного порядка отбывания наказания, за которые привлекается к дисциплинарной ответственности".

Брат считает, что Наталью могли перевести из пошива гражданской одежды и мехов на производство формы для силовиков, а она от такой работы принципиально отказывается.

В прошлом году 7 декабря суд Советского района Минска признал гражданку Швейцарии и уроженку Беларуси Наталью Херше виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК), наказав ее 2,5 годами лишения свободы и обязав компенсировать 1000 рублей пострадавшему силовику.

Согласно судебному решению, 19 сентября во время Женского марша у Комаровского рынка она сорвала балаклаву с 22-летнего правоохранителя, «причинив тем самым телесные повреждения».

Женщина вину не признала.

Белорусские правозащитники считают Наталью Херши политической заключенной. Осужденная как минимум дважды объявляла голодовку в связи с условиями содержания и запретом на переписку.
 
Теги: Минск
 
 
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Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтермат посетил в Гомельской колонии №4 политзаключенную Наталью Херше.
 
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