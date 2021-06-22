|
В офис 21vek.by нагрянули "гости"?
Источник материала: Партизан
В соцсетях пишут, что в офисе 21vek.by (пр-т Победителей, 100) сейчас "гости" Также появилась информация, что задержан "один из учредителей"
Кто именно из силовиков в офисе и что они там делают - неизвестно.
Однако известно, что сотрудники не отвечают на звонки и сообщения.
Также пока по неподтвержденной информации, "забрали одного из учредителей".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях пишут, что в офисе 21vek.by (пр-т Победителей, 100) сейчас "гости" Также появилась информация, что задержан "один из учредителей"
|
Свежие газеты
Архив (Разное)