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В офис 21vek.by нагрянули "гости"?

22.06.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В соцсетях пишут, что в офисе 21vek.by (пр-т Победителей, 100) сейчас "гости" Также появилась информация, что задержан "один из учредителей"

Кто именно из силовиков в офисе и что они там делают - неизвестно.

Однако известно, что сотрудники не отвечают на звонки и сообщения.

Также пока по неподтвержденной информации, "забрали одного из учредителей". 
 
 
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В соцсетях пишут, что в офисе 21vek.by (пр-т Победителей, 100) сейчас "гости" Также появилась информация, что задержан "один из учредителей"
 
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