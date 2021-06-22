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Хомутовский поедет тренировать саудовский клуб "Аль-Фейха"
Источник материала: Партизан
Хомутовский вошел в тренерский штаб Рашовича, который возглавил саудовский клуб «Аль-Фейха»
Беларуский специалист Василий Хомутовский вошел в тренерский штаб Вука Рашовича, который возглавил «Аль-Фейха», передает
48-летний сербский тренер подписал контракт сроком на два года.
Ранее Хомутовский уже работал тренером вратарей в штабе Рашовича, когда тот возглавлял минское «Динамо» (2015-2016 гг).
Отметим, что «Аль-Фейха» в этом году вышел в высшую лигу Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Хомутовский работал в брестском «Динамо», однако 5 сентября 2020 года контракт со специалистом был расторгнут по соглашению сторон.
Ранее он публично высказывался на тему происходящего в Беларуси после президентских выборов.
Хомутовский также является подписантом письма свободных спортсменов.
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Хомутовский вошел в тренерский штаб Рашовича, который возглавил саудовский клуб «Аль-Фейха»
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