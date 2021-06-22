За это заплатили 11 млн евро: как выглядит первый в Беларуси логистический экокомплекс

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Фото предоставлены «Санта Бремор»

Комплекс высотой 30 метров построен на территории «Санта Бремор» в Бресте. Здание стоит на 1500 сваях и вмещает 12 000 палет на 11 000 тонн сырья и готовой продукции. Площадь зоны хранения – 2900 квадратов, логистической – 2160. «Мегахолодильник» разделен на секции с разными температурными режимами – от -24 до +1 °C.

Большинство работ выполняет автоматика. Робот-конвейер доставляет продукты на нужную палету и достает их оттуда во время отгрузки. Система сама определяет свободные места для хранения или комплектации товаров.

В комплекс с инфраструктурой вложено более 11 млн евро. Инвестиции планируется окупить за 7 лет – во многом за счет экономии на аренде площадей в Клайпеде, где «Санта Бремор» хранила в среднем около 10 тысяч тонн сырья. К тому же хранение значительной части сырья на производстве минимизирует риски, связанные с доставками из-за границы (например, в период карантина).

Холодильная установка мощностью 1200 КВт работает на природных хладагентах. Система каскадная: на верхней ступени используется аммиак, на нижней – углекислый газ. Она безопасна для окружающей среды – прежде всего не приводит к разрушению озонового слоя. В Беларуси такая система применяется впервые.

Как рассказал директор «Санта Бремор» Сергей Недбайлов, фокус в логистическом центре сделан на экологии и высоких технологиях: «Для охлаждения используются только природные хладагенты, которые не разрушают оберегающий планету озоновый слой и не вызывают парникового эффекта. Сейчас это мировой тренд. И почти все процессы в комплексе автоматизированы»