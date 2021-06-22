ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За это заплатили 11 млн евро: как выглядит первый в Беларуси логистический экокомплекс

22.06.2021 15:39 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

За это заплатили 11 млн евро: как выглядит первый в Беларуси логистический экокомплекс
Фото предоставлены «Санта Бремор»

Комплекс высотой 30 метров построен на территории «Санта Бремор» в Бресте. Здание стоит на 1500 сваях и вмещает 12 000 палет на 11 000 тонн сырья и готовой продукции. Площадь зоны хранения – 2900 квадратов, логистической – 2160. «Мегахолодильник» разделен на секции с разными температурными режимами – от -24 до +1 °C.

Большинство работ выполняет автоматика. Робот-конвейер доставляет продукты на нужную палету и достает их оттуда во время отгрузки. Система сама определяет свободные места для хранения или комплектации товаров.

В комплекс с инфраструктурой вложено более 11 млн евро. Инвестиции планируется окупить за 7 лет – во многом за счет экономии на аренде площадей в Клайпеде, где «Санта Бремор» хранила в среднем около 10 тысяч тонн сырья. К тому же хранение значительной части сырья на производстве минимизирует риски, связанные с доставками из-за границы (например, в период карантина).

Холодильная установка мощностью 1200 КВт работает на природных хладагентах. Система каскадная: на верхней ступени используется аммиак, на нижней – углекислый газ. Она безопасна для окружающей среды – прежде всего не приводит к разрушению озонового слоя. В Беларуси такая система применяется впервые.

Как рассказал директор «Санта Бремор» Сергей Недбайлов, фокус в логистическом центре сделан на экологии и высоких технологиях: «Для охлаждения используются только природные хладагенты, которые не разрушают оберегающий планету озоновый слой и не вызывают парникового эффекта. Сейчас это мировой тренд. И почти все процессы в комплексе автоматизированы»

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санта Бремор официально открыла в Бресте крупнейший в стране логистический экокомплекс. Здание размером с 9-этажный дом будет хранить более 1000 видов продуктов при...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Караник: казалось, эта страшная война будет последней в Европе, но мы видим попытки реабилитировать фашизм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by