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«После 18:00 я становлюсь девушкой». Белоруска рассказала о службе в силах специальных операций

22.06.2021 15:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Светлана, скажите, у вас в семье как-то связаны ваши родственники, бабушки, дедушки, с войной? Есть какие-то данные?

«После 18:00 я становлюсь девушкой». Белоруска рассказала о службе в силах специальных операций

Светлана Капустина, военнослужащая сил специальных операций, старший сержант:
Никто не связан. Я, наверное, первооткрывательница, именно та девушка, которая пошла служить в армию.

Наталья Надольская:
А чем вы руководствовались? Откуда идея возникла?

Светлана Капустина:
В первую очередь, сыграл свою роль патриотизм, а потом я осознала, что не просто хочется любить свою Родину, но и служить ей.

«После 18:00 я становлюсь девушкой». Белоруска рассказала о службе в силах специальных операций

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А вы можете примерить свой берет? Приятно посмотреть.

Алёна Родовская, ведущая ток-шоу:
Расскажите свою историю. У нас нет, наверное, людей, у которых бабушки и дедушки не переживали войну? Где были ваши родные?

Светлана Капустина:
Я знаю только бабушку по маминой линии. Она об этом ничего не говорит. Понятное дело, что она все слышала от своих родственников.

«После 18:00 я становлюсь девушкой». Белоруска рассказала о службе в силах специальных операций

Сколько женщин в Советском Союзе воевало в годы Великой Отечественной войны? Историки до сих пор не установили точную цифру. В различных работах называется количество от 800 тысяч до одного миллиона. Женщины с честью выполнили свой долг во всех рядах войск за время войны, орденами и медалями были награждены около 200 тысяч женщин-воинов Красной армии. Около сотни женщин получили звание Герой Советского Союза, больше половины из них посмертно. Массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне – это беспрецедентное явление в мировой истории. Ни в нацистской Германии, ни у стран-союзников такого количества женщин в войне не участвовало. Более того, за рубежом женщины не осваивали боевые специальности. У нас же они были санитарками, снайперами, связистами, летчицами. Сегодня очень сложно представить, через что пришлось им пройти в годы войны.

Наталья Надольская:
А мужчины-сослуживцы, одногруппники, одноклассники как относятся к вашему выбору? Вы для них девушка или солдат?

Светлана Капустина:
Что касается службы, то я в своем подразделении являюсь единственной девушкой. Мое начальство относится ко мне в первую очередь как к военнослужащему, перед которым стоят определенные задачи. А потом, после 18:00, я становлюсь девушкой. Хочу сказать, что это зависит от мужчины, его отношения к службе, к девушкам, женскому полу. Это играет большую роль.

«После 18:00 я становлюсь девушкой». Белоруска рассказала о службе в силах специальных операций

Екатерина Забенько:
Мне кажется, ваша профессия все равно накладывает отпечаток и на то, что, вы говорите, происходит после 18 часов. Мне кажется, что это то призвание, которое не позволяет вам существенно меняться. Это не дом-работа, это призвание, образ жизни.

Светлана Капустина:
Да, потому что всегда есть такое, что с работы, со службы позвонят, вызовут. Нужно быть готовой в любое время суток куда-то подъехать, выполнить определенные задачи. Нужно быть готовым ко всему. Выбор был сделан, и работать порой приходится 24 часа в сутки.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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