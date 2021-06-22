Вот это формы: молодая жена Петросяна оголилась и поразила сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая жена Евгения Петросяна вызвала ажиотаж в сети: Татьяна Брухунова отправилась на отдых и продемонстрировала все достоинства фигуры.

Брухунова и Петросян открыли летний сезон и прилетели на Мальдивы. Звездная чета решила оставить сына на попечение няни и насладиться мягким климатом и обществом исключительно друг друга. Не забыла инстадива и про контент для подписчиков.

Брухунова опубликовала новый снимок в Instagram и шокировала сеть: поклонники впервые увидели звезду в купальнике и не стали упускать шанса оценить ее фигуру.

На снимке Татьяна в кислотно-розовом слитном купальнике с попугаями позировала на знаменитых "мальдивских" качелях над водой. Свой лук девушка разбавила джинсовой панамой и черными очками.

На втором снимке молодая избранница Петросяна позировала в более женственном образе: купальнике с абстрактным принтом и соломенной шляпке.

"Вот это формы"; "Таня, какая фигура"; "Петросяну повезло, хороший вкус"; "Покажите все-все купальники"; "Ужасный купальник с попугаями, что за детский сад"; "Русалка", – прокомментировали подписчики.

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