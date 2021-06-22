Рынок труда штормит, но зарплаты растут. Надолго ли?

Реальные зарплаты растут с опережением темпов роста производительности труда, но при этом устойчиво снижается занятость. К такому выводу в результате анализа рынка труда пришли эксперты Центра экономических исследований BEROC. Что это значит для работников?





Парадоксальная ситуация

По данным BEROC, на рынке труда складывается парадоксальная ситуация: реальные зарплаты растут с опережением темпов роста выпуска продукции и производительности труда, при этом устойчиво снижается занятость. Количество новых рабочих мест, пусть и с колебаниями, но также снижается.

Эксперты объясняют сочетание несочетаемых тенденций в части роста зарплаты так:

«Во-первых, реальная зарплата поддерживается мерами правительства: как напрямую через выплаты в бюджетном секторе, так и через косвенно-директивные меры в секторе госпредриятий. Во-вторых, определенная инерция в реальных зарплатах имеет место и в частном секторе, который на фоне растущей мобильности труда в большей мере конкурирует за человеческий капитал и со странами-соседями, где зарплаты выше».









Рост зарплат начал притормаживать

Согласно данным Белстата, реальная зарплата увеличилась в марте—апреле на 5,9%, а в январе—апреле в бюджетных организациях реальная зарплата увеличилась на 9,7%, в апреле по сравнению с мартом — на 0,2%.

Эксперты BEROC отмечают, что сегодняшняя ситуация похожа на период второго полугодия 2013 года, когда после продолжительного и бурного роста реальная зарплата начала вынужденно притормаживать. Впоследствии же сформировался устойчивый тренд ее снижения, который оставался актуальным в течение трех лет — до середины 2017 года.

В этой связи BEROC представил два варианта прогноза в отношении реальной зарплаты — автоматизированный прогноз согласно определенным моделям и экспертный прогноз. Прогноз экспертов менее оптимистичен.









Как в Приднестровье

Комментируя перспективы роста зарплат, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук сказал Naviny.by, что ранее рост зарплат происходил в сферах с высокими доходами, например, в ИТ, авиаперевозках и нефтехимии. На уровне доходов бюджетников это не сказывалось:

«На этом фоне растет неравенство. Доля убыточных предприятий не становится заметно меньше, а это токсичные активы в экономике. Эти предприятия не банкротят и денег им не дают. Остается постепенно сокращать число работников, что не является качественным стратегическим решением, но мы уже давно не слышим о каких-то долгосрочных решениях властей».

Людям, которым платят нищенскую зарплату или не продлевают контракты, сокращая таким образом персонал, придется рассчитывать на самозанятость, дачи, огороды, сбережения и участие в серой экономике, отметил Романчук:

«Где-то же зарабатывают себе на жизнь или как-то выживают около миллиона белорусов трудоспособного возраста, не занятых в экономике. Вроде и границы закрыты, но и теперь выезжают на работу — в Россию поезда ездят. Доля незанятых в экономике будет увеличиваться, и как только границы откроют, отток рабочей силы существенно ускорится. Происходящие в Беларуси экономические, политические процессы способствует экономической миграции, причем и высококвалифицированных специалистов, медиков, например».

Пока же властям удается создавать видимость стабильности во многом потому, что страна фактически находится в изоляции.

«Полная неопределенность — наш особый путь адаптации к внешним обстоятельствам. Новые санкции ЕС тоже не особо повлияют, так как власти просто сменят фамилии тех, кто будет решать вопросы от имени Беларуси. Секторальных санкций ведь пока нет. В такой ситуации недовольные уезжают, становясь ценным человеческим капиталом в других экономиках, а мы катимся к ситуации, как в Приднестровье. Чистенько, аккуратненько, по-советски. Не голодают, но развития нет.

Для стейкхолдеров это нормально, они работают в другой ценностной парадигме. И модель управления в Приднестровье такая же, как у нас: всё под контролем одной крыши с мощным силовым ресурсом и поддержкой Кремля. Мы стали заложниками того, что слишком долго думали, что если чарка и шкварка есть, значит всё нормально», — заключил Романчук.