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Рынок труда штормит, но зарплаты растут. Надолго ли?

22.06.2021 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Реальные зарплаты растут с опережением темпов роста производительности труда, но при этом устойчиво снижается занятость. К такому выводу в результате анализа рынка труда пришли эксперты Центра экономических исследований BEROC. Что это значит для работников?

Рынок труда штормит, но зарплаты растут. Надолго ли?

 

Парадоксальная ситуация

По данным BEROC, на рынке труда складывается парадоксальная ситуация: реальные зарплаты растут с опережением темпов роста выпуска продукции и производительности труда, при этом устойчиво снижается занятость. Количество новых рабочих мест, пусть и с колебаниями, но также снижается.

Эксперты объясняют сочетание несочетаемых тенденций в части роста зарплаты так:

«Во-первых, реальная зарплата поддерживается мерами правительства: как напрямую через выплаты в бюджетном секторе, так и через косвенно-директивные меры в секторе госпредриятий. Во-вторых, определенная инерция в реальных зарплатах имеет место и в частном секторе, который на фоне растущей мобильности труда в большей мере конкурирует за человеческий капитал и со странами-соседями, где зарплаты выше».

Рынок труда штормит, но зарплаты растут. Надолго ли?

Рынок труда штормит, но зарплаты растут. Надолго ли?

 

Рост зарплат начал притормаживать

Согласно данным Белстата, реальная зарплата увеличилась в марте—апреле на 5,9%, а в январе—апреле в бюджетных организациях реальная зарплата увеличилась на 9,7%, в апреле по сравнению с мартом — на 0,2%.

Эксперты BEROC отмечают, что сегодняшняя ситуация похожа на период второго полугодия 2013 года, когда после продолжительного и бурного роста реальная зарплата начала вынужденно притормаживать. Впоследствии же сформировался устойчивый тренд ее снижения, который оставался актуальным в течение трех лет — до середины 2017 года.

В этой связи BEROC представил два варианта прогноза в отношении реальной зарплаты — автоматизированный прогноз согласно определенным моделям и экспертный прогноз. Прогноз экспертов менее оптимистичен.

Рынок труда штормит, но зарплаты растут. Надолго ли?

Рынок труда штормит, но зарплаты растут. Надолго ли?

 

Как в Приднестровье

Комментируя перспективы роста зарплат, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук сказал Naviny.by, что ранее рост зарплат происходил в сферах с высокими доходами, например, в ИТ, авиаперевозках и нефтехимии. На уровне доходов бюджетников это не сказывалось:

«На этом фоне растет неравенство. Доля убыточных предприятий не становится заметно меньше, а это токсичные активы в экономике. Эти предприятия не банкротят и денег им не дают. Остается постепенно сокращать число работников, что не является качественным стратегическим решением, но мы уже давно не слышим о каких-то долгосрочных решениях властей».

Людям, которым платят нищенскую зарплату или не продлевают контракты, сокращая таким образом персонал, придется рассчитывать на самозанятость, дачи, огороды, сбережения и участие в серой экономике, отметил Романчук:

«Где-то же зарабатывают себе на жизнь или как-то выживают около миллиона белорусов трудоспособного возраста, не занятых в экономике. Вроде и границы закрыты, но и теперь выезжают на работу — в Россию поезда ездят. Доля незанятых в экономике будет увеличиваться, и как только границы откроют, отток рабочей силы существенно ускорится. Происходящие в Беларуси экономические, политические процессы способствует экономической миграции, причем и высококвалифицированных специалистов, медиков, например».

Пока же властям удается создавать видимость стабильности во многом потому, что страна фактически находится в изоляции.

«Полная неопределенность — наш особый путь адаптации к внешним обстоятельствам. Новые санкции ЕС тоже не особо повлияют, так как власти просто сменят фамилии тех, кто будет решать вопросы от имени Беларуси. Секторальных санкций ведь пока нет. В такой ситуации недовольные уезжают, становясь ценным человеческим капиталом в других экономиках, а мы катимся к ситуации, как в Приднестровье. Чистенько, аккуратненько, по-советски. Не голодают, но развития нет.

Для стейкхолдеров это нормально, они работают в другой ценностной парадигме. И модель управления в Приднестровье такая же, как у нас: всё под контролем одной крыши с мощным силовым ресурсом и поддержкой Кремля. Мы стали заложниками того, что слишком долго думали, что если чарка и шкварка есть, значит всё нормально», — заключил Романчук.

 

 

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Реальные зарплаты растут с опережением темпов роста производительности труда.
 
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