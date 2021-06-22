ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАУ «забыла» в «Борисполе» десятки пассажиров

22.06.2021 15:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В украинском аэропорту «Борисполь» в воскресенье, 20 июня, десятки пассажиров не смогли попасть на свои рейсы из-за очередей на стойках регистрации на рейсы МАУ. Об этом в Instagram рассказала тревел-блогер Яна Метелкина.

МАУ «забыла» в «Борисполе» десятки пассажиров
Фото: кадр из видео

По словам Метелкиной, рейс был назначен на 17:30 в воскресенье, 20-го июня. Блогер в аэропорт приехала за час и 50 минут до рейса. У стойки регистрации была огромная очередь, где ей пришлось простоять все оставшееся до вылета время.

«За 15 минут до вылета я и еще под 50 людей все еще стояли в очереди на регистрацию. Нам сказали, что рейс задерживается, и без нас не улетят… В 17:30 (изначальное время вылета самолета) меня зачекинили, я быстро прошла паспортный контроль и в 17:45 подошла к гейту. Гейт закрыт. Нет ни души. Самолет улетел», — сообщила Яна.

По словам Метелкиной, она вместе с еще одним пассажиром выбежала через двери гейта в надежде найти самолет. Этот поступок был признан злостным правонарушением, пассажиры были оштрафованы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В украинском аэропорту «Борисполь» в воскресенье, 20 июня, десятки пассажиров не смогли попасть на свои рейсы из-за очередей на стойках регистрации на рейсы МАУ. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто является гарантом независимости?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by