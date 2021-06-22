МАУ «забыла» в «Борисполе» десятки пассажиров

В украинском аэропорту «Борисполь» в воскресенье, 20 июня, десятки пассажиров не смогли попасть на свои рейсы из-за очередей на стойках регистрации на рейсы МАУ. Об этом в Instagram рассказала тревел-блогер Яна Метелкина.



Фото: кадр из видео

По словам Метелкиной, рейс был назначен на 17:30 в воскресенье, 20-го июня. Блогер в аэропорт приехала за час и 50 минут до рейса. У стойки регистрации была огромная очередь, где ей пришлось простоять все оставшееся до вылета время.

«За 15 минут до вылета я и еще под 50 людей все еще стояли в очереди на регистрацию. Нам сказали, что рейс задерживается, и без нас не улетят… В 17:30 (изначальное время вылета самолета) меня зачекинили, я быстро прошла паспортный контроль и в 17:45 подошла к гейту. Гейт закрыт. Нет ни души. Самолет улетел», — сообщила Яна.

По словам Метелкиной, она вместе с еще одним пассажиром выбежала через двери гейта в надежде найти самолет. Этот поступок был признан злостным правонарушением, пассажиры были оштрафованы.