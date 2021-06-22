Фотофакт. Микроавтобус «Фиат» протаранил дорожный знак и фонарный столб на МКАД

На внешнем кольце МКАД случилось ДТП с участием микроавтобуса Fiat, водитель которого съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак и фонарный столб.



Фото: ГАИ

По информации столичной Госавтоинспекции, авария случилась в 12:20 на 19-м км МКАД. На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего устанавливаются.