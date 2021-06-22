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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто бы мог подумать: диетологи назвали суп вредным продуктом На страницах Eat this, not That! опубликованы данные экспертов в области диетического питания.

На страницах Eat this, not That! опубликованы данные экспертов в области диетического питания, в которых сообщается о продуктах, оказывающих негативное влияние на микробиом кишечника. Употребление такой пищи часто вызывает расстройство желудка, появление тяжести и вздутия живота, а также накопление лишних килограммов.Среди вредных продуктов были выявлены куриный суп с лапшой, сладкие каши, ароматизированные йогурты, а также некоторые сорта жирного мяса. “Куриный суп содержит довольно много соли, что увеличивает риск развития ожирения почти на 25%. Но в сладких хлопьях содержание сахара может спровоцировать развитие не только ожирения, но и ряда других заболеваний. Красители и пищевые добавки, входящие в состав ароматизированных йогуртов, можно сравнить с “сахарной бомбой”. Чтобы не навредить своему организму, лучше есть нежирный кефир или греческий йогурт с низким содержанием жира”, – говорит диетолог Фиорелла Дикарло.Употребление мясных полуфабрикатов приводит к гибели полезных микроорганизмов, населяющих кишечник человека, предупреждают эксперты. Употребление жареного картофеля и чипсов также может спровоцировать дисбаланс микрофлоры кишечника, поэтому употреблять эти продукты крайне нежелательно, а лучше вообще отказаться от их употребления.