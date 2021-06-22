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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики пришли в «21 век» — крупнейший интернет-магазин Беларуси «21 век» был основана в середине 2000-х годов тремя студентами-юристами.

Как стало известно, Департамент финансовых расследований работает на складе и в офисе компании «Триовист» (интернет-магазин «21 век»).«21 век» был основана в середине 2000-х годов тремя студентами-юристами. В 2017 году 40% бизнеса приобрел инвестиционный фонд Zubr Capital.Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в прошлом году составила не менее 37% по данным deal.by. Оборот превысил 310 миллионов долларов.В первом квартале 2021 года выполнено 945 000 заказов.