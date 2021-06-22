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Силовики пришли в «21 век» — крупнейший интернет-магазин Беларуси
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как стало известно
«21 век» был основана в середине 2000-х годов тремя студентами-юристами Сергеем Войниловичем, Иваном Плюгачевым и Павлом Матусевичем. В 2017 году 40% бизнеса приобрел инвестиционный фонд Zubr Capital.
Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в прошлом году составила не менее 37% по данным deal.by. Оборот превысил 310 миллионов долларов.
В первом квартале 2021 года выполнено 945 000 заказов.
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«21 век» был основана в середине 2000-х годов тремя студентами-юристами.
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