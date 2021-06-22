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Силовики пришли в «21 век» — крупнейший интернет-магазин Беларуси

22.06.2021 15:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Силовики пришли в «21 век» — крупнейший интернет-магазин Беларуси
Иллюстративное фото
Задержан один из соучредителей Павел Матусевич.

Как стало известно «Нашей Ніве», Департамент финансовых расследований работает на складе и в офисе компании «Триовист» (интернет-магазин «21 век»).

«21 век» был основана в середине 2000-х годов тремя студентами-юристами Сергеем Войниловичем, Иваном Плюгачевым и Павлом Матусевичем. В 2017 году 40% бизнеса приобрел инвестиционный фонд Zubr Capital.

Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в прошлом году составила не менее 37% по данным deal.by. Оборот превысил 310 миллионов долларов.

В первом квартале 2021 года выполнено 945 000 заказов.
 
 
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«21 век» был основана в середине 2000-х годов тремя студентами-юристами.
 
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