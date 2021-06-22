Источник материала: UDF



Глеб Павловский. Фото: DW

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павловский: Лукашенко – это человек, перед которым Путин постоянно отступает и чувствует себя неуверенным Лукашенко кране неудобный переговорщик для Путина, считает эксперт.

- Лукашенко — это некая головная боль, конечно, для Путина —. — Но, с другой стороны, очень интересно, что появился человек, перед которым Путин отступает постоянно, заметно. И чувствует себя неуверенным. Как с кем-то бешеным и ядовитым одновременно. Вот я не ожидал, что Лукашенко удастся за такой короткий срок — за год, этого не было — добиться таких результатов.- Кто же это точно знает?- Это психологический такой реслинг. И в этом реслинге Лукашенко нашел свои приемы. Он постоянно обостряет, причем неожиданно и беспричинно обостряет вещи, придумывая какие-то эксцессы, так что Путин разводит руками. Это видно было в отношении истории с самолетом. Как он говорит, это не хорошо и не плохо — так вышло. Это абсолютно такая растерянная реакция…