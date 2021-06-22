Кто является гарантом независимости?

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Политолог Юрий Царик высказался о связи между суверенитетом Беларуси и Александром Лукашенко.





Фото Радыё Свабода

Спор о том, является ли Лукашенко гарантом независимости Беларуси, ведется уже давно. Еще в преддверии президентских выборов 2020 года в Беларуси учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман опубликовал статью , в которой высказал опасения, что обострение внутриполитической борьбы может привести к краху белорусской государственности.

Юрий Царик напоминает, что ту же мысль, но проще, он сформулировал вместе с руководителем Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким: политическая дестабилизация Беларуси приведёт к установлению контроля над Беларусью со стороны Российской Федерации либо напрямую (приход к власти кремлёвского кандидата), либо, что более вероятно, опосредованно (в силу превращения Беларуси в failed state и децентрализации системы управления).

В публичном пространстве упомянутые тезисы получили более краткую формулировку: «Александр Лукашенко — гарант суверенитета и независимости Беларуси». И тут же вызвали шквал критики. Особенно после известных событий в августе 2020 года. Приглашение российских военных для подавления протестов и последовавший «геополитический разворот» Лукашенко мало смахивали на попытку сохранить независимость и суверенитет.

«Все мы теперь видим, какой у нас «гарант» и какого «суверенитета» это гарант», — отмечал политический обозреватель Петр Кузнецов.

Однако Юрий Царик уверен , что действия Лукашенко вовсе не опровергают данные ему ранее характеристики, а скорее наоборот. И то, был ли он гарантом независимости, еще предстоит увидеть.

В доказательство тому Царик выделяет три пункта:

Если Лукашенко не является гарантом суверенитета и независимости Беларуси, то при его уходе/исчезновении Беларусь должна сохранить суверенитет и независимость, как ни в чём не бывало. Если же Беларусь не сохранит суверенитет и независимость после ухода Лукашенко, то это значит, что Лукашенко таки был гарантом суверенитета и независимости.

«Конечно, можно заявить, что сейчас Лукашенко занимается уничтожением суверенитета и независимости Беларуси, погружая её в международную изоляцию и всё прочее. Но это ничего не меняет в двух изложенных выше тезисах, а добавляет лишь третий возможный тезис», — пишет Юрий Царик.

А третий тезис звучит так:

Лукашенко был гарантом суверенитета и независимости Беларуси, а теперь перестал им быть и действует противоположным образом.

«Но и в этом случае критерий верификации статуса Лукашенко как гаранта суверенитета и независимости Беларуси не меняется. Ведь если в результате его действий Беларусь потеряет независимость и суверенитет, значит, нет и не было никакого другого гаранта, или же он был, но тоже исчез, вместе с Лукашенко», — отмечает политолог.

Он также задается вопросом: что является критерием сохранения суверенитета и независимости Беларуси? И отмечает, что это, когда «все ключевые решения, касающиеся жизни страны, принимаются в Беларуси, гражданами Беларуси и самостоятельно, а не за пределами Беларуси, гражданами иных стран или под диктовку иностранных субъектов».

«Разумеется, с точки зрения данного критерия Беларусь уже в значительной мере потеряла свои суверенитет и независимость. И дальше будет хуже», — заключает Юрий Царик.

Надо сказать, что такая оценка ситуации сразу же вызвала оживленную дискуссию под постом. Вот лишь некоторые из комментариев:

«Если «все ключевые решения, касающиеся жизни страны, принимаются в Беларуси, гражданами Беларуси и самостоятельно, а не за пределами Беларуси, гражданами иных стран или под диктовку иностранных субъектов», — в таком определении Беларусь потеряла суверенитет в 95-96-м годах».

«Что-то странная страна получается с таким гарантом. С этим тезисом выходит, что потеря суверенитета и независимости Беларуси, во-первых — биологически неизбежна, во-вторых — исторически справедлива. В отличие от Украины. Там гарантии другие».

«На жаль, выглядае, што фармальная незалежнасць застаецца, але пераўтвараецца ў пусты каркас без зместу (няма свабоды па знешняй, інфармацыйнай, вайсковай, культурнай і інш. палітыцы). Калі тэндэнцыя будзе працягвацца, дык ад таго, хто на чале дзяржавы ў Беларусі, мала што будзе залежыць, бо ўсе значныя пытанні будуць вырашацца ў Маскве».

«Если же Беларусь не сохранит суверенитет и независимость после ухода Лукашенко, то это значит, что Лукашенко таки был гарантом суверенитета и независимости».... Эээ, Юрий, вы это серьезно? «После этого — значит по причине этого» — это хрестоматийная логическая ошибка, которую разбирают на первом курсе ВУЗов. Вот просто на первых занятиях студентов учат, что «после» не значит «вследствие».