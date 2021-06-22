Как «объединенная Европа» на СССР «нападала»

Источник материала: Салiдарнасць

МИД Беларуси, комментируя введение санкций Евросоюзом, позволил себе совсем уж недипломатичный выпад, который искажает историю второй мировой.

80 лет назад «объединенная Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз. Министерство иностранных дел Беларуси

Составим небольшую справку для МИДа о европейских участниках второй мировой. На стороне Германии к июню 1941-го воевали также Словакия, Италия, Албания, Венгрия, Румыния, Хорватия, Финляндия. Не тянет на «объединенную Европу», не так ли?

Теперь об антигитлеровской коалиции. Великобритания, Франция и Польша вступили в противостояние с рейхом в сентябре 1939-го. А где тогда был Советский Союз? Он де-факто являлся союзником нацистов, вплоть до того, что проводил с ними совместный парад в Бресте и обещал «не допустить, чтобы Германию задушили».





Иосиф Сталин с министром иностранным дел рейха Иоахимом фон Риббентропом, соавтором печально знаменитого пакта

В 1940 году к антигитлеровской коалиции присоединились Дания, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Греция. А СССР тем временем поздравлял Германию с взятием Парижа.

Советский Союз сменил сторону лишь после того, как «друг» напал на него. Этого, скорее всего, не произошло бы, если бы 1939-м СССР сразу присоединился к антигитлеровской коалиции.

Так что, МИДу стоит подучить историю, прежде чем озвучивать глупости об «объединенной Европе».