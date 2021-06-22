Фотофакт. Лидер стачкома «Беларуськалия» вышел на свободу после 45 суток ареста

Источник материала: Салiдарнасць

С сентября прошлого года Анатолий Бокун провел под арестом в общей сложности 100 дней.









Напомним, лидера стачечной инициативы «Беларуськалия» задержали 8 мая в доме его родителей. На закрытом процессе в Солигорском РУВД его осудили вначале на 30 суток административного ареста якобы за участие в несанкционированном мероприятии, а позже составили еще один протокол и добавили 15 суток за «неподчинение сотрудникам милиции».

Бывший механик первого рудоуправления, Анатолий Бокун от имени горняков несколько месяцев ведет переговоры с руководством норвежской компании Yara – крупнейшего партнера «Беларуськалия» – призывая прекратить любые деловые отношения с предприятием до урегулирования внутриполитического кризиса в Беларуси.