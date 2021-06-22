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Фотофакт. Лидер стачкома «Беларуськалия» вышел на свободу после 45 суток ареста

22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

С сентября прошлого года Анатолий Бокун провел под арестом в общей сложности 100 дней.

Фотофакт. Лидер стачкома «Беларуськалия» вышел на свободу после 45 суток ареста

Фотофакт. Лидер стачкома «Беларуськалия» вышел на свободу после 45 суток ареста

Напомним, лидера стачечной инициативы «Беларуськалия» задержали 8 мая в доме его родителей. На закрытом процессе в Солигорском РУВД его осудили вначале на 30 суток административного ареста якобы за участие в несанкционированном мероприятии, а позже составили еще один протокол и добавили 15 суток за «неподчинение сотрудникам милиции».

Бывший механик первого рудоуправления, Анатолий Бокун от имени горняков несколько месяцев ведет переговоры с руководством норвежской компании Yara – крупнейшего партнера «Беларуськалия» – призывая прекратить любые  деловые отношения с предприятием до урегулирования внутриполитического кризиса в Беларуси.

 
 
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С сентября прошлого года Анатолий Бокун провел под арестом в общей сложности 100 дней.
 
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