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Фотофакт. Лидер стачкома «Беларуськалия» вышел на свободу после 45 суток ареста
22.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
С сентября прошлого года Анатолий Бокун провел под арестом в общей сложности 100 дней.
Напомним, лидера стачечной инициативы «Беларуськалия»
Бывший механик первого рудоуправления, Анатолий Бокун от имени горняков несколько месяцев
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С сентября прошлого года Анатолий Бокун провел под арестом в общей сложности 100 дней.
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